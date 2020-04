Lazio, conto alla rovescia in vista della ripresa con l’obiettivo scudetto

Lazio, i biancocelesti attendono con trepidazione la ripresa degli allenamenti per poter tornare in campo

Un mese senza calcio, per la Lazio a dir la verità ancor di più visto che l’ultima partita disputata dai biancocelesti è quella contro il Bologna del 29 febbraio. Un mese in cui la squadra di mister Inzaghi ha dovuto come tutti affrontare la quarantena e cercare il più possibile di non perdere di vista l’obiettivo. La società è stata vicina ai suoi calciatori, ha dato loro schede personalizzate per allenarsi, video conferenze per rimanere uniti, insieme per non perdere quel bellissimo feeling che c’è da inizio stagione.

Il patron Claudio Lotito da subito ha fatto valere le sue ragioni e dal primo giorno ha detto che l’obiettivo è quello di portare a termine la stagione. I biancocelesti prima della sosta stavano vivendo un momento magico e ad oggi si trovano ad un punto dalla Juventus al primo posto. La squadra di Inzaghi vuole finire la stagione lottando sul campo e se tutto andrà bene in estate forse sarà così. Formello è stato completamente sanificato ed è pronto ad accogliere giocatori, medici e staff, il tutto nella più totale sicurezza perché nessuno è ovvio vuole scherzare con la salute.

Nessuno dei giocatori della Lazio ha lasciato e Roma e per questo quando ci sarà il via libera saranno tutti a disposizione tranne Lulic. Il bosniaco infatti tornerà dalla Svizzera, dopo essersi operato alla caviglia, e dovrà quindi osservare 14 giorni di quarantena obbligatoria prima di poter iniziare la riabilitazione. Procede invece a gonfie vele il post operatorio di Lucas Leiva che ha deciso si sfruttare questo stop forzato per operarsi al ginocchio così da essere in perfetta forma quando mister Inzgahi lo chiamerà.