Lazio, continua la preparazione per il match con la Juve: la determinazione di Gila -FOTO. Il difensore ha condiviso uno scatto che lo ritrae in allenamento

Sarri sta riaccogliendo i suoi ragazzi a Formello per proseguire la preparazione in vista della sfida con la Juve. Un altro banco di prova importantissimo per la Lazio, dopo quello col Napoli. Non dovrà mancare neanche la grinta e Mario Gila è determinato, come testimonia la sua ultima story su Instagram.