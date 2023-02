Lazio, la Conference è il piano B: Lotito ci tiene, vale 21 milioni. I biancocelesti non snobberanno il torneo

Come scrive Il Messaggero la Conference League è una rassegna in cui la Lazio potrebbe fare davvero la voce grossa sino in fondo. E quindi contemporaneamente è un piano b prezioso, nel caso in cui la situazione dovesse precipitare in campionato.

Oltretutto Lotito ci tiene parecchio, perché se il percorso dovesse chiudersi con la Coppa in bacheca, la Uefa verserebbe più di 21 milioni, senza contare gli incassi del botteghino.