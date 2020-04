Conceição ricorda gli anni con la Lazio: «In biancoceleste ho vinto tutto…»

Lazio, l’ex Conceição ha ripercorso i passaggi importanti della sua carriera in Italia soffermandosi sugli anni in biancoceleste

Conceição ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera e lo ha fatto – in una diretta Instagram – con Fabio Cannavaro. L’ex giocatore non ha potuto fare a meno di ricordare i suoi anni trascorsi con l’Aquila cucita sul cuore:

«Nella Lazio mi sono trovato benissimo, abbiamo vinto tutto. Al Parma ho trovato tanti campioni. All’Inter ho subito un infortunio. Non ci sono stati momenti facili, ma la vita è così. Mi dispiace per i tifosi, si aspettavano da me la continuità che avevo avuto a Roma e a Parma».