Lazio, con Baroni ruotano tutti gli interpreti: la flessibilità è la caratteristica principale della sua squadra

Lazio, la strategia di Baroni tra Europa League e campionato: ruotano tutti gli interpreti. La chiave del successo della squadra

Baroni ha spiegato fin da subito che nella sua Lazio a ruotare sarebbero stati tanto gli interpreti quanto le possibili modalità di stare in campo.

Come nell’ultima sfida contro il Cagliari, come evidenzia il Corriere dello Sport, la Lazio è scesa in campo con l’abituale 4-2-3-1, ma, nel secondo tempo, Baroni ha deciso di adottare un 4-3-3 con l’ingresso di Vecino.