Lazio, comunicato ufficiale: «La nostra non è semplicemente una squadra, ma una grande famiglia. Ora, testa alla Juventus...»

Lazio, il comunicato ufficiale dei biancocelesti dopo la vittoria odierna contro l’Empoli: l’esortazione del club capitolino ai tifosi

Dopo la vittoria odierna della Lazio sul campo del Castellani di Empoli è stato diffuso dal Club un comunicato ufficiale che sottolinea quale sia la vera essenza della lazialità e carica i tifosi in vista del big match contro la Juventus. Qui riportato il contenuto:

«La compattezza, il cuore e la determinazione che avete mostrato, restando concentrati nonostante le pressioni esterne, sono motivo di orgoglio assoluto per la Società e per tutti coloro che amano i nostri colori. Siete l’esempio migliore di cosa significhi essere la Lazio: resilienza, unità e passione senza limiti. La Lazio non è semplicemente una squadra, ma una grande famiglia, un patrimonio comune che ci unisce tutti in un’unica grande emozione. Ora, davanti a noi c’è una sfida fondamentale contro la Juventus, un appuntamento cruciale per il nostro cammino stagionale. In campo porteremo tutta la nostra grinta, la nostra determinazione e quel senso profondo di appartenenza che ci ha reso unici fin qui. Avanti Lazio, avanti insieme verso il futuro che meritiamo!».