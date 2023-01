Lazio, i festeggiamenti a Formello per Romagnoli

Per festeggiare i suoi 28 anni il difensore della Lazio ha deciso di organizzare un piccolo rinfresco a Formello con tutti i suoi compagni di squadra

Come riportato da Radiosei, Alessio Romagnoli, in occasione del suo 28esimo compleanno, il primo in maglia laziale, ha deciso di festeggiare con un piccolo rinfresco a Formello insieme ai suoi compagni di squadra.

La società biancoceleste ha voluto celebrare l’evento con un video pubblicato su i social, anche i tifosi laziali hanno voluto festeggiare il giocatore lasciando dei messaggi sui suoi profili social.