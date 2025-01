Lazio Como, arrivano i rinforzi per Fabregas: ci saranno per la sfida all’Olimpico?

Lazio Como, i lariani scatenati sul mercato: contro i biancocelesti potrebbero esserci due nuovi rinforzi a disposizione di Fabregas: ecco chi sono

Il Como scatenato sul calciomercato: doppio colpo in canna per i lariani che stanno per chiudere due acquisti nei prossimi giorni, quelli di Jean Butez e Assane Diao.

Il primo, portiere classe 1995, arriva dall’Anversa e come riportato da Fabrizio Romano, ha battuto la concorrenza del Lens che era convinta di aver chiuso per l’estremo difensore. Per quanto riguarda invece Diao, convinto anche da Fabregas, lascerà il Betis per 12 milioni. I due dovrebbero arrivare nei prossimi giorni in Italia e saranno disponibili per la sfida contro la Lazio all’Olimpico. Non solo loro due, i lariani monitorano anche l’ex Roma Matic, Fresneda, terzino classe dello Sporting Lisbona, e Azon, attaccante del Real Saragozza.