Lazio Como, Fabregas potrebbe salutare un altro calciatore prima del match: su di lui diversi club di serie B

Lazio Como, alla vigilia della partita contro i biancocelesti il tecnico spagnolo potrebbe congedare un calciatore: su di lui forti interessi della B

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, domani sera torna in campo la Lazio con l’obiettivo di centrare i tre punti e dimenticare l’amarezza per la sconfitta nel derby con la Roma. Il prossimo avversario dei biancocelesti sarà il Como, che come tutte le squadre di A e non solo deve fare i conti con la sessione di calciomercato invernale. Secondo quanto viene riportato da TMW Barba rischia di salutare la compagine lombarda, visto che come ormai accettato dal ragazzo stesso non ci sarebbe più posto per lui nello scacchiere di Fabregas

Il calciatore era uno dei superstiti della cavalcata del Como verso la serie A, e su di lui ci sarebbero come conclude TMW, forti interessi da parte della serie B in particolare di Sampdoria e Salernitana