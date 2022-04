Lazio, col Genoa torna Luis Alberto ma il futuro è un rebus

La Lazio ritrova Luis Alberto per la sfida di domani contro il Genoa ma il futuro è in bilico: Milan e Siviglia sulle sue tracce

Dopo un inizio tutt’altro che semplice con Sarri in panchina, per Luis Alberto la strada si è fatta in discesa con la Lazio. I numeri sono tornati quelli del ‘Mago’ che tutti conosciamo e nello scacchiere biancoceleste è diventato imprescindibile. Domani a Genova, dopo l’allenamento a sorpresa di ieri, lo spagnolo è tornato favorito su Basic per una maglia da titolare.

Se per il presente è una certezza, il futuro dello spagnolo alla Lazio non è scontato. Potrebbe essere lui la pedina sacrificabile. Il Siviglia potrebbe rifarsi sotto, ma attenzione anche al Milan, con Pioli che lo vorrebbe per arricchire la sua mediana. Valutazione di 30-35 milioni, alta ma non così impossibile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.