Lazio-Cluj, Sarri ha scelto in attacco: ecco il tridente titolare. Il tecnico capitolino avrebbe le idee chiare in attacco per la sfida di stasera

Secondo quanto riportato da Sky Sport il tecnico capitolino per la sfida di questa sera avrebbe le idee chiare per quanto riguarda l’attacco.

Sarri, infatti, avrebbe deciso di schierare il tridente: Immobile-Zaccagni-Felipe Anderson. Il tecnico capitolino in particolare spera di ritrovare un Immobile in ottima forma per il match di questa sera.