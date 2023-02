Lazio Cluj, arbitra Pawson: un solo precedente

La designazione arbitrale per la gara d’andata dei play-off di Conference League ha assegnato Lazio-Cluj all’inglese Craig Pawson

Il direttore di gara nativo di Sheffield ha arbitrato la Lazio in casa della Lokomotiv Mosca (vittoria per 0-3). In 7 occasioni, in generale, ha diretto squadre italiane: il bilancio è di una sola sconfitta, con una vittoria anche del Napoli, poi quattro pareggi per il Milan (2), Roma e Sassuolo.

Lo score è positivo anche in ottica azzurra: sia la Nazionale maggiore che l’U21 hanno disputato due incontri diretti del fischietto classe 1979, vincendo in entrambi i casi.