Lazio, il club omaggia Immobile: il gol numero trentasei resta nella storia. Il ricordo del club sui propri canali ufficiali

Di seguito il ricordo della Lazio del 36esimo gol di Ciro Immobile.

Un gol per la storia, per la gloria, una dolce sconfitta. Era il 1° agosto 2020, quando la Lazio era ospite del Napoli in occasione dell`ultima giornata del campionato 2019/2020, segnato dalla pandemia.

Il minuto che passa alla leggenda è il 22: Marusic avanza sulla sinistra, alza lo sguardo e mette in mezzo. Lì c`è, ovviamente, Immobile: Ciro calcia di prima e gonfia la rete, per la volta numero 36 in campionato.

Eguagliato il record di Higuain, blindato il titolo di capocannoniere e soprattutto blindata la Scarpa d`oro. Come riportano i canali ufficiali del club.