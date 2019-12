Lazio, la classifica dei giocatori più impiegati del decennio

Lazio, la classifica del giocatore più impiegato del decennio stilata da Cies Football Observatory. Ecco il primo della graduatoria.

È Stefan Radu il giocatore più impiegato dalla Lazio nel decennio 2010-2020: è questo che si evince dalla classifica redatta da Cies Football Observatory. Un dato che, in fin dei conti, non stupisce: il difensore è ormai uno dei simboli del club biancoceleste.

Con il 62.5% dei minuti trascorsi in campo, dunque, Radu si porta in vetta di questa particolare graduatoria, seguito da Senad Lulic (59.8%), Federico Marchetti (42.3%), Marco Parolo (42%) e Cristian Ledesma (38.3%). In Europa, invece, il giocatore più impiegato nella sua squadra è Steve Mandana nel Marsiglia (84.2%), prima di Lionel Messi al secondo posto (83.4). Nella classifica che comprende i 5 maggiori campionati europei, il primato di Radu si colloca alla 23esima posizione.