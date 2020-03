Lazio, la classifica CIES dei club con più valore: il posto dei biancocelesti

Il CIES ha stilato la classifica dei club in baso al valore effettivo: a guidare è il Liverpool, mentre la Lazio è al 31esimo posto

Qual è il valore effettivo della Lazio? Lo ha stabilito il CIES, istituto di statistica, che ha stilato una classifica tenendo conto del costo delle varie formazioni d’Europa. La capolista è – senza troppe sorprese – il Liverpool, a cui seguono Manchester C e Barcellona. La prima tra le italiane, invece, è la Juventus. Per cercare la squadra biancoceleste, bisogna scorrere col dito fino alla posizione 31, dopo anche Roma e Milan: squadra che però sono piuttosto indietro in Serie A…

Liverpool 1,405 miliardi di euro

Manchester City 1,361

Barcellona 1,170

Real Madrid 1,100

Chelsea 1,008

Manchester United 1,007

Paris Saint-Germain 979 milioni di euro

Atletico Madrid 836

Tottenham 787

Juventus 783

11 Inter 773

17 Napoli 617

19 Roma 540

23 Milan 461

31 Lazio 350

32 Fiorentina 343

35 Atalanta 329