Lazio, classifica dell’anno solare: 2018 e 2019 a confronto FOTO

Il 2019 volge al termine, la classifica dell’anno solare della Lazio dice: 63 punti e due trofei in più in bacheca

Il 2019 è agli sgoccioli e, in casa Lazio, si traccia la linea per il conto finale: quello coi bilanci è un appuntamento inevitabile. Due trofei in più in bacheca, le zone alte della classifica conquistate e una consapevolezza di certo non traducibile in numeri.

Altrettanto inevitabile è il confronto con il 2018: per questo, Eurosport, ha messo le due graduatorie vicine. Il faccia a faccia tra le due stagioni dice 4 punti in meno, ma sull’altra faccia della medaglia c’è un palmares notevolmente allargato…