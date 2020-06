Lazio, Cissé potrebbe tornare a giocare a 38 anni: su di lui ci sarebbe l’interesse della squadra cipriota Ermis Aradippou

Djibril Cissé potrebbe tornare a giocare a 38 anni. Il calciatore ex biancoceleste sarebbe voluto tornare in Ligue1 per tentare di raggiungere quota 100 gol. Su di lui ci sarebbe invece l’interesse dell’Ermis Aradippou. Queste le parole del presidente Loukas Fanieros a Gazzetta.gr.

«Cissé ha 38 anni, ma è in una forma migliore di altri giocatori. In un primo momento lavoreremo con lui su altri obiettivi. Ne abbiamo parlato ieri, l’obiettivo è che si batta con noi sul campo».