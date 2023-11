Lazio, esulta Immobile: nuovo record per lui, è il primo a riuscirci

Nuovo record per il Capitano della Lazio Ciro Immobile confezionato contro la Salernitana, ecco il primato del biancoceleste

Tra le poche note positive in casa Lazio arrivate dalla sconfitta di ieri pomeriggio contro la Salernitana, troviamo senz’ombra di dubbio Ciro Immobile.

Con il gol realizzato dal dischetto sul finire del primo tempo il biancoceleste ha raggiunto infatti 100 gol in trasferta in Serie A. Un primato storico, essendo appunto l’ex Torino, il primo a salire a tale quota. Ennesima dimostrazione dell’importanza in termini realizzativi della e che stona purtroppo con il già menzionato ko con l’Arechi.