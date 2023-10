Lazio, Immobile scatenato: il messaggio social per i tifosi

Ciro Immobile alza la voce, il capitano della Lazio ha mandato un messaggio dedicato ai propri sostenitori

Neanche il tempo di godersi qualche ora di pausa prima della ripresa per il campionato, che Ciro Immobile torna subito a parlare della Lazio. Questa volta però, il capitano non ha voluto esprimere il proprio amore ai biancocelesti tramite un’intervista, bensì per via di una storia Instagram ritraente proprio la curva dei sostenitori capitolini e lo striscione a lui dedicato. Questo, naturalmente, con tanto di messaggio di dedica.

IL MESSAGGIO – «Fianco a fianco, sempre con me. Per quelli veri».