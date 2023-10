Lazio, Immobile ha completato gli esami medici: ecco l’esito

Ciro Immobile ha completato gli esami medici a cui si è sottoposto, ecco l’esito per l’attaccante della Lazio

Erano attesi per oggi, lunedì 9 ottobre 2023, i riscontri degli esami medici a cui si è sottoposto Ciro Immobile. Ed infatti come da programma eccoli arrivati. Come riportato da TMW i controlli non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare al flessore.

Un sospiro di sollievo quindi per la punta della Lazio e della Nazionale Italiana, le cui condizioni fisiche verranno però monitorate anche nei prossimi giorni.