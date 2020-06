Lazio, Cinquini: «Stam aveva una classe cristallina»

Ai microfoni di Tribal Football, Oreste Cinquini, ex dirigente della Lazio ha parlato di due ex calciatori biancocelesti: Mihajlovic e Stam

Oreste Cinquini ex dirigente della società biancoceleste dal 2002 al 2004 ha parlato ai microfoni di Tribal Football. Nel suo intervento ha elogiato due ex difensori della Lazio: Mihajlovic e Stam.

Ecco le sue parole: «Stam è una persona fantastica, era di una classe cristallina, sapeva fare tutto, impostare il gioco da dietro, difendere, un professionista esemplare. In difesa avevamo Couto, Favalli, Negro, Stam, Mihajlovic, Marchegiani e Peruzzi come portieri. Sinisa Mihajlovic è stato un giocatore straordinario, un professionista esemplare. È fuori da ogni categoria, era il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, curava ogni dettaglio, rimaneva sempre ad allenarsi, a calciare rigori e calci di punizione, era un leader negli spogliatoi».

Gianlorenzo Di Pinto