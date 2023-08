Lazio, cinque biancocelesti ancora in infermeria: le loro condizioni. Ecco chi sono i giocatori ancora alle prese con gli infortuni

In infermeria, oltre al lungodegente Akpa Akpro (in uscita), ci sono i soliti Pedro (dolore alla caviglia), Hysaj (infiammazione al tendine d’Achille) e Marcos Antonio (problema muscolare alla coscia destra). A riposo dall’allenamento di oggi della Lazio a Formello, anche Cancellieri, che ieri aveva interrotto in anticipo l’allenamento per un fastidio al flessore