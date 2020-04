CIES, Lazio: Caicedo e Luis Alberto tra i migliori del 2020

Lazio, Felipe Caicedo e Luis Alberto nella classifica – stilata dal CIES – dei migliori giocatori di questo inizio 2020

Felipe Caicedo è stato più volte l’arma in più di Inzaghi. Alal fine, basterebbe anche solo pensare alla rete di Cagliari: vero crocevia della stagione della Lazio. Instancabile lavoratore, taciturno, non ha mai fatto mancare il suo apporto alla squadra: a gara in corso o dal blocco dei titolari, Caicedo è sempre stato una certezza. Non sorprende, quindi, vederlo al 30esimo posto nella classifica – stilata dal CIES – dei migliori giocatori di questo 2020.

L’ecuadoriano, però, non è il solo a rappresentare la Lazio d’Inzaghi. Immediatamente dopo di lui, infatti, c’è Luis Alberto: lo spagnolo che ha incantato coi suoi lanci sul velluto. A detenere il podio, invece, Henderson (Liverpool), Kimpembe (PSG) e Thiago Alcantara (Bayern).