Lazio, le parole di Ciccio Valenti, commentatore storico di wrestling, sul momento dei biancocelesti

Non solo Wrestling. Giacomo “Ciccio” Valenti ha commentato questo inizio di stagione della Lazio ai microfoni di TMW Radio.

«La Lazio è forte. In società fanno le scelte giuste e i giocatori a disposizione di Inzaghi sono ottimi. Negli 11 titolari i biancocelesti non sono inferiori alla Juventus, che non a caso hanno sconfitto due volte nel giro di un paio di settimane».