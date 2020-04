Lazio, Chiappucci: «Juventus più attrezzata dei biancocelesti»

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventus News 24, l’ex ciclista e tifoso juventino Chiappucci ha detto la sua sul campionato

L’ex ciclista e noto tifoso bianconero Claudio Chiappucci, si è raccontato in esclusiva ai microfoni di Juventus News 24, parlando tra le altre cose del campionato e della ripresa dello sport:

RIPRESA SPORTIVA – «La ripartenza sarà molto dura. C’è diversità rispetto a prima, visto che in questo scenario hanno influito parecchie cose. Quando spostano un’Olimpiade, ad esempio, trovo difficile che anche tutti gli altri sport possano ripartire. La cosa più giusta è azzerare e ricominciare poi da capo. Al termine di questo stop bisogna rimboccarsi le maniche e ripartire, come in tutti i settori non solo in quello sportivo. Questo darà una spinta in più in un momento che sembrava difficile, rimettendo a posto le carte».

CAMPIONATO – «Ho visto una sfida impari, perché la Juve a mio parere è ancora superiore a livello nazionale. Il resto si giocava dietro. La solidità della Juventus è intoccabile: dietro poteva succedere ancora di tutto. La Lazio è una squadra giovane, molto in forma fin dall’inizio della stagione, ma tenere duro fino alla fine sarebbe stata difficile. La Juve è più strutturata per tutte le competiziomi e poteva allungare nella fase finale» QUI L’INTERVISTA COMPLETA