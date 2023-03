Lazio chiamata all’impresa: zero rimonte in Europa lontano da casa. Gli uomini di Sarri sono chiamati all’impresa per proseguire nella competizione

Come riporta Il Messaggero la Lazio è chiamata all’impresa per proseguire la competizione in Conference League.

La squadra di Sarri affronterà giovedì l’AZ Alkmaar nel ritorno degli ottavi di finale. Nelle cinque occasioni in cui il club capitolino ha perso l’andata in casa non è mai riuscito a ribaltare il match al ritorno in trasferta sono esempi: lo 0-3 a tavolino col Barcellona nel 1975, all’1-3 con l’Atletico Madrid nel 2012, passando per lo 0-1 con il Ludogorets nel 2014, stesso risultato col Siviglia nel 2019 e per ultimo l’1-4 col Bayern Monaco nel 2021. Sta ai biancocelesti provare a ribaltare il match giovedì.