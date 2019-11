Lazio, chi è stato il miglior in campo contro il Cluj

Lazio, ecco chi è stato il migliore in campo contro il Cluj secondo il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport

Nonostante l’ampio turnover effettuato da Simone Inzaghi nella partita di Europa League contro il Cluj, alcuni super titolari hanno lasciato il segno anche giovedì sera. Ecco cosa ne pensano La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport:

Joaquin Correa prende 7 da La Gazzetta dello Sport:

«Il gol è cercato, voluto e confezionato con la solita classe. Sfiora il raddoppio e inventa un assist da applausi per Luis Alberto che non lo sfrutta a dovere.»

Voto 6,5 per Luis Alberto secondo il Corriere dello Sport:

«Passaggi filtranti, lampi balistici. Peccato per un tiro mancato. Non doveva giocare, ha sostituito all’ultimo Berisha. Si è sacrificato per quasi tutta la partita.»

