Lazio, chance d’Europa: Pereira cerca altri minuti per arrivare al top

L’ex Manchester United, Andreas Pereira, potrebbe trovare spazio a gara in corso contro il Bruges.

Una nuova opzione nell’emergenza: può diventare una soluzione. Andreas Pereira si tiene pronto, la prima grande occasione – dopo il mini-antipasto di campionato – potrebbe arrivare nella competizione più affascinante. La conosce bene, ha già vissuto partite simili. Anzi, anche di maggior pressione. Qualora ce ne fosse bisogno, Inzaghi non avrà timori a sganciarlo in corsa: la personalità non gli manca. Così si legge sull’edizione romana odierna de Il Corriere dello Sport.