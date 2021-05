«Lazio, Champions lontana». I quotidiani condannano Inzaghi

Lazio, la Champions League si allontana e i quotidiani condannano la squadra di Inzaghi. I giudizi post Fiorentina

Sconfitta dura e dolorosa per la Lazio contro la Fiorentina. I biancocelesti hanno perso punti importanti in ottica corsa Champions League, che ora si fa più complicata. I quotidiani danno quasi per spacciata la squadra di Inzaghi il giorno dopo il match.

«Passo falso Lazio. Champions lontana» scrive il Messaggero. Anche Tuttosport dedica ai biancocelesti un titolo simile: «Vlahovic, la furia viola. Lazio, Champions lontana».