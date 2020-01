Lazio, Cesar ricorda il derby del 6 gennaio 2005: «Ancora amor per te…» VIDEO

Cesar, uno dei protagonisti di quello storico Lazio-Roma del 6 gennaio 2005, ha ricordato il suo gol su Instagram

Una data scolpita sui marmi della storia della Lazio. 6 gennaio 2005, il derby della Capitale incendiava l’Olimpico. Da una parte i biancocelesti guidati da Paolo Di Canio, chiamati a rialzare non solo la testa ma anche le sorti della classifica, dall’altra la Roma lanciata verso ben altre ambizioni. Ma si sa, la stracittadina non è una partita come le altre: non vince il più forte, ma chi più crede.

E proprio Di Canio, Cesar e Rocchi scrissero i propri nomi in quella serata che viene – ancora oggi – tramandata e raccontata, regalando alla Lazio una vittoria insperata ma da brividi.

Quindici anni dopo, è lo stesso Cesar a rivivere quei novanta minuti su Instagram: «Per te ho giurato eterno amore».