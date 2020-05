Lazio, centrocampo da sogno: lo Scudetto passa da lì

Lazio, il centrocampo è da sogno. Lo Scudetto passa per i piedi del terzetto composto da Luis Alberto, Leiva e Milinkovic

Inzaghi ha calcolato la formula perfetta per il centrocampo della Lazio. Luis Alberto-Leiva-Milinkovic è il terzetto dei sogni, da tutti celebrato come il migliore del campionato italiano. I tre, come sottolineato dal Corriere dello Sport, hanno giocato insieme 19 gare su 26: solo in tre occasioni, l’allenatore ha fatto scelte tecniche diverse (contro Spal, Inter e Torino); mentre le altre sono state dettate dagli infortuni o dalle squalifiche.

Il sogno Scudetto biancoceleste passa proprio per il centrocampo, con la speranza che Lucas Leiva possa recuperare al più presto dall’operazione al ginocchio, per riprendersi il posto che gli spetta di diritto.