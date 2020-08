Lazio, cena fuori: Reina è già leader e canta “La Bamba”

Durante la cena di squadra di questa sera, il nuovo portiere biancoceleste ha dato spettacolo, intonando il celebre pezzo “La Bamba”.

Soltanto un po’ di allenamento in palestra quest’oggi con la maglia della Lazio, ma “Pepe” Reina si comporta già da leader. D’altronde, di spogliatoi, il campione del mondo 2010 ne ha vissuti: Liverpool, Napoli, Milan, Bayern Monaco.

Nel corso della cena di squadra, come vuole la tradizione dei ritiri di squadra, è solito che ogni giocatore canti una canzone, soprattutto un nuovo arrivato, affinché il gruppo possa cementarsi e i rapporti allacciarsi fin da subito nel migliore dei modi: in poche parole, una maniera per rompere il ghiaccio. Arrivato il suo momento, Reina non si è tirato indietro e, con il carisma che o contraddistingue, ha intonato a gran voce il celebre pezzo “La Bamba” dei Los Lobos. Timidezza? Neanche per sogno.

