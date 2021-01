Lazio, c’è un nuovo asse Acerbi-Muriqi: è 2/2 in Coppa Italia

La Lazio si lecca le ferite dopo il brusco ko con l’Atalanta in Coppa Italia. Tra le note decisamente positive la prestazione del solito Francesco Acerbi, autore di un gol non da difensore, e la rete di Vedat Muriqi, che si è fatto perdonare un liscio clamoroso in area biancoceleste che aveva regalato il gol del vantaggio di Djimsiti ai padroni di casa. Il gol del kosovaro è stato propiziato ancora una volta da Acerbi, che sganciatosi sulla sinistra ha pennellato nella prima frazione di gioco dei quarti di finale un cross perfetto per la testa dell’ex Fenerbahce. E’ la seconda volta consecutiva: anche contro il Parma negli ottavi di Coppa Italia Muriqi aveva segnato su traversone dalla sinistra dell’ex Sassuolo.