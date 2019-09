Lazio, c’è anche Casasola nella lista per la Serie A: possibile reintegro?

Nella lista consegnata alla Lega con i 25 in rosa per la Serie A c’è anche Casasola: possibile reintegro per l’argentino?

Nella giornata di ieri, come anticipato, la Lazio ha consegnato alla Lega l’elenco dei 25 giocatori in rosa per le partite di Serie A. Nella lista figura anche Tiago Casasola, difensore argentino acquistato a gennaio dalla Salernitana. A luglio, quando tutto lasciava presagire una sua partenza per Auronzo di Cadore, il giocatore è tornato in prestito ai campani, alla ricerca di un esterno destro. Qualche incomprensione di troppo negli allenamenti ha chiuso l’esperienza granata di Casasola dopo meno di una settimana, obbligando il giocatore a fare ritorno a Formello e ad allenarsi con gli esuberi. Sembrava sul piede di partenza ma alla fine è rimasto. Per lui, scrive il Corriere dello Sport, si pensa ad un possibile reintegro. L’ipotesi è tutta da verificare, anche perché in lista c’è anche Durmisi, ma difficilmente vedremo in campo il macedone. Negli anni scorsi, in situazioni simili, la Lazio aveva preferito lasciare caselle vuote piuttosto che riempirle con giocatori considerati fuori dal progetto. Il classe ’95 avrà finalmente l’occasione di mettersi in mostra?