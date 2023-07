Lazio, Cataldi: «Milinkovic? Perdiamo un giocatore importante» Le parole del centrocampista

Intervenuto in conferenza stampa durante il ritiro della Lazio ad Auronzo, Danilo Cataldi, ha raccontato le sue impressioni sul momento e sulla nuova stagione

MILINKOVIC- Personalmente non guadagno tanto, la Lazio perde un giocatore importante, che ha fatto numeri incredibili, va dato atto, non ha mai detto nulla fuori posto, ha dato sempre il massimo, gli faccio un in bocca al lupo. Non sono io a dire cosa bisogna fare, si perde uno importante. Dobbiamo affrontare competizioni importanti, c’è un nuovo format in Supercoppa, ci sono due partite in più, il presidente sa cosa serve»

