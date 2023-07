Lazio, Cataldi e Hysaj in Paideia per controlli medici: il motivo

Lazio, Danilo e il calciatore albanese si sono recati in Paideia per dei controlli medici dopo il ritiro di Auronzo: il motivo

La prima parte di preparazione ad Auronzo di Cadore si è conclusa, ma dalla località veneta sono ritornati due calciatori con dei problemi fisici. Si tratta di Cataldi e Hysaj i quali si sono dovuti recare in Paideia per degli accertamenti medici, come riporta TMW spiegando l’ex Benevento ha riportato un risentimento muscolare alla gamba destra ma fortunatamente il calciatore si è fermato in tempo.

Hysaj invece un infiammazione al tendine d’achille che lo ha costretto a stare fuori durante la sessione di allenamento di ieri. Per entrambi la trasferta contro l’Aston Villa è da valutare.