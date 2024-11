Lazio, Castrovilli sostituito da Akpa? Le ultime sul centrocampo

Lazio e i problemi numerici a centrocampo. Tra Dele-Bashiru, Castrovilli e Akpa Akpro: qual è la soluzione in casa biancoceleste?

La Lazio in questo periodo avrà bisogno di trovare alternative per il centrocampo. Esclusi Rovella, Guendouzi e Vecino che sono tre centrocampisti affidabili, Dele-Bashiru resta ancora un oggetto misterioso specialmente in Serie A e Castrovilli invece è fermo ai box dopo l’operazione.

Secondo Il Corriere dello Sport, la Lazio escluderebbe per il momento il cambio in lista dell’ex Fiorentina con Akpa Akpro. Per forza di cose quindi il nigeriano sarà chiamato a dare risposte confortanti a Marco Baroni.