Lazio, casting per il centrocampo: certezza Vecino, sogno De Ketelaere

In casa Lazio è aperto il casting per il centrocampo della prossima stagione: da Vecino a Vitinha, il sogno si chiama De Ketelaere

Le strategie per il prossimo calciomercato estivo della Lazio riguarderanno inevitabilmente anche il centrocampo. Come riporta il Corriere dello Sport, a breve, dopo l’approvazione della semestrale di marzo, ci sarà un summit tra Lotito, Tare e Sarri per fare il punto della situazione.

Molto dipenderà dal futuro di Milinkovic. Se il serbo partirà arriverà una mezzala e nelle ultime ore è spuntato il nome di Palavecino del River, costa circa 10 milioni di euro. Difficile l’ipotesi Pessina mentre prende sempre più piede l’arrivo di Vecino a parametro zero.

Tuttavia il grande sogno della Lazio risponde al nome di De Ketelaere, jolly offensivo del Bruges. Ha una valutazione di 40 milioni di euro e piace anche a City, Napoli e Milan. Se il prezzo non si abbasserà il sogno è destinato a rimanere tale.

Infine, per il ruolo di regista, con Leiva in partenza e Cataldi destinato al ruolo di alternativa, i nomi sono due: Vitinha del Porto (costo superiore ai 20 milioni di euro) e Maxime Lopez del Sassuolo, sul quale c’è la concorrenza della Roma.