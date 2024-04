Lazio, Castellanos è sempre più una conferma per Tudor: il dato da urlo. Lotito da sempre crede nelle sue potenzialità

Castellanos ha giocato quattro partite consecutive da titolare con la Lazio, a Monza sarà la quinta. Se il suo rendimento non è stato quello che ci si aspettava, c’è da dire che i numeri sono dalla sua parte: 6 gol in 42 presenze.

Come riporta Il Messaggero, sabato ha tirato due volte verso Montipò, due in meno di Luis Alberto (4), è stato anche il più pressato tra i biancocelesti (74,18%), giocando 41 palloni e recuperandone due. C’è un dato che parla chiaro però: ogni volta che Tudor ha schierato Castellanos dal primo minuto, la Lazio ha vinto. Una grande conferma per la mossa messa in atto in estate dal presidente Lotito.