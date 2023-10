Lazio, guarda Castellanos: scalda i fan e punta il Sassuolo – IL POST

Valentín Castellanos scalda i motori, l’attaccante della Lazio manda un messaggio per la gara con il Sassuolo

Il conto alla rovescia per la gara contro il Sassuolo è iniziato: lo sa bene Valentín Castellanos. Mentre tifosi e staff della Lazio si stanno infatti interrogando circa il possibile recupero di Ciro Immobile per i neroverdi, l’argentino non sembra avere dubbi. Ecco quindi in tarda serata il post sul proprio profilo Instagram che fa scaldare i tifosi.