Lazio, Castellanos ON FIRE: manca un GOL per pareggiare il 2023/24

Lazio, Castellanos è on fire, è già a quota 5 gol in stagione. Con una sola rete pareggia la stagione 2023/24

Lazio, Castellanos si sta prendendo la scena. Il centravanti argentino, nel giorno del suo compleanno, è stato dominante contro il Nizza: due gol bellissimi ed un rigore procurato.

Il classe 1998 ha iniziato come meglio non poteva questa stagione, in primis secondo l’aspetto realizzativo, più grande pecca della scorsa annata. In 7 gare disputate il Taty ha già messo a segno 5 gol, mentre nel 2023/24 era arrivato appena a 6 reti nel totale di 46 partite giocate.