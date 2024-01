Lazio, Castellanos e Isaksen guidano in assenza di Immobile e Luis Alberto: il dato che sorprende

Lazio, Castellanos e Isaksen guidano l’attacco in assenza di Immobile e Luis Alberto: il dato che sorprende

È una Lazio che sta cambiando quella che si avvicina all’esordio nel 2024. Sarri dovrà fare ancora a meno di due leader come Immobile e Luis Alberto, specie in fase offensiva, dove per anni hanno rappresentato una garanzia di gol e assist. Ma i dati recenti ci dicono che da questa stagione le cose stanno cambiando. La nuova Lazio riparte da Castellanos e Isaksen.

Come riportato da Il Messaggero, infatti, senza di loro, in queste ultime due uscite, i biancocelesti hanno segnato 5 gol, contro i 4 delle sette gare precedenti. Dati che parlano di un attacco in leggera ripresa, e che deve invertire decisamente la rotta rispetto a un 2023 da soli 55 gol, una statistica che si posiziona come il peggior dato degli ultimi dieci anni.