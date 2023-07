Lazio, Castellanos al lavoro per convincere Sarri in vista della prossima stagione

Ad oggi Taty Castellanos resta l’unico colpo in entrata per la Lazio, ma l’argentino non vuole passare in secondo piano, anzi vuole prendersi lo spazio che merita

Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’ex Girona parte dietro nelle gerarchie di Sarri, ma la voglia e la determinazione di fare bene, giocheranno per lui un ruolo chiave. Nei due giorni lasciati liberi, il Taty ha lavorato a parte per recuperare la forma e mettersi al pari con i compagni. Ora sta a lui dimostrare.