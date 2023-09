Lazio, Casale festeggia la sua prima convocazione in Nazionale -FOTO. L’emozione è tanta e l’ha voluta condividere sui social coi tifosi

Nicolò Casale festeggia la prima convocazione in Nazionale. Il nuovo ct, Luciano Spalletti, l’ha voluto con se in vista degli impegni contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina. Il giocatore condivide la propria emozione su Instagram con i tifosi, in uno scatto che lo ritrae in allenamento accompagnato dalla didascalia: ‘Orgoglio’.

