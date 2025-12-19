Lazio, Cardone analizza: «Rinnovi? Sarri lavora per quelli di Basic, Marusic e Romagnoli; Gila invece...»

Lazio, Cardone: «Rinnovi? Sarri lavora per quelli di Basic, Marusic e Romagnoli; Gila invece…». Le sue dichiarazioni

In vista della sfida casalinga tra Lazio e Cremonese, in programma alle 18:00 allo Stadio Olimpico, l’attenzione in casa biancoceleste non è concentrata esclusivamente sull’aspetto tecnico. A pochi giorni dal match, infatti, emergono alcune criticità che potrebbero influenzare le scelte di Maurizio Sarri, chiamato a dare continuità al buon momento della squadra.

A fare chiarezza su diversi punti è stato Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, intervenuto ai microfoni di Radiosei. La sua analisi ha toccato vari temi: dalle condizioni fisiche dei giocatori alle strategie di mercato, fino ai rinnovi contrattuali e agli equilibri economici del club, delineando un quadro complesso che accompagna la preparazione della Lazio alla sfida contro i grigiorossi.

RINNOVI E SCELTE TECNICHE – «Sarri lavora per quelli di Basic, Marusic e Romagnoli; Gila invece non credo, ha deciso di non rinnovare»

CASO BASIC – «I margini per vincere il ricorso ci sono, staremo a vedere se potrà tornare a Udine».

