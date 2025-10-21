Lazio, Cardone svela: «Si sono create distanze tra tecnico e società dopo il blocco del mercato di cui Sarri non è stato informato»

Lazio, la rivelazione di Cardone: «Si sono create distanze tra tecnico e società dopo il blocco del mercato. Il momento è importante anche se…»

Ai microfoni di Radiosei, il giornalista di Repubblica Giulio Cardone ha analizzato le dinamiche di mercato e le divergenze tra Sarri e la dirigenza. Ecco un estratto delle sue parole:

LE RICHIESTE DI LOTITO E FABIANI – «Si sono create distanze tra tecnico e società dopo il blocco del mercato di cui Sarri non è stato informato. Ora non è solo una questione legata a quanto accaduto, ma anche a ciò che potrà succedere durante la sessione di mercato di gennaio. Ci sono un po’ di distanze, chiaramente Sarri e Fabiani si confrontano spesso; la società attende dall’allenatore i nomi dei calciatori da mettere sul mercato.

Il momento è importante anche se siamo ad ottobre, i giochi si fanno in questo momento qui. Poi è chiaro che certe operazioni le detti il mercato, non sempre tutto si realizza perfettamente. I contrasti sono oggettivi, la società prova a tranquillizzare il tecnico ma allo stesso tempo chiede di ottimizzare la rosa, visto ciò che è accaduto per esempio con Provedel o con Basic».

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio, l’arrivo di quel giocatore si complica: ora il suo club alza le richieste, Sarri adesso…

