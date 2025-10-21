 Lazio, Cardone svela: «Si sono create distanze tra tecnico e società dopo il blocco del mercato di cui Sarri non è stato informato»
Lazio, Cardone svela: «Si sono create distanze tra tecnico e società dopo il blocco del mercato di cui Sarri non è stato informato»

Sarri Lazio, Mattei evidenzia: «I colloqui tra Sarri e la società sono importanti, ma conta capire questo»

Lazio, Agostinelli non ha dubbi: «Segnali incoraggianti da parte della squadra. Contro la Juve ci sarà uno fra Basic e Vecino. Ecco il mio favorito»

Hernanes, l'ex Lazio si scusa dopo le polemiche degli ultimi giorni: «Mi scuso per la battuta, ho sempre avuto massimo rispetto»

Lazio, l'ex Di Canio insignito del premi Scopigno e Pulici: «Le emozioni che sto provando vanno oltre questo riconoscimento»

9 minuti ago

Napoli-Lazio serie A
Db Napoli 02/09/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, la rivelazione di Cardone: «Si sono create distanze tra tecnico e società dopo il blocco del mercato. Il momento è importante anche se…»

Ai microfoni di Radiosei, il giornalista di Repubblica Giulio Cardone ha analizzato le dinamiche di mercato e le divergenze tra Sarri e la dirigenza. Ecco un estratto delle sue parole:

LE RICHIESTE DI LOTITO E FABIANI   «Si sono create distanze tra tecnico e società dopo il blocco del mercato di cui Sarri non è stato informato. Ora non è solo una questione legata a quanto accaduto, ma anche a ciò che potrà succedere durante la sessione di mercato di gennaio. Ci sono un po’ di distanze, chiaramente Sarri e Fabiani si confrontano spesso; la società attende dall’allenatore i nomi dei calciatori da mettere sul mercato.

Il momento è importante anche se siamo ad ottobre, i giochi si fanno in questo momento qui. Poi è chiaro che certe operazioni le detti il mercato, non sempre tutto si realizza perfettamente. I contrasti sono oggettivi, la società prova a tranquillizzare il tecnico ma allo stesso tempo chiede di ottimizzare la rosa, visto ciò che è accaduto per esempio con Provedel o con Basic».

