Lazio, Cardone non ha dubbi: «Questa la coppia centrale dei biancocelesti da gennaio se Gila andrà via»

Lazio, il mercato di gennaio si scalda: il futuro di Gila e le strategie del club biancoceleste. Sarri potrebbe inventare una nuova coppia centrale

La Lazio si prepara a un gennaio caldo sul fronte del calciomercato. Raggiunto dai microfoni di Radiosei, il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha fatto il punto della situazione in casa biancoceleste, analizzando le possibili mosse del club di Claudio Lotito in vista della sessione invernale. Tra cessioni e rinforzi, la priorità resta sempre la stessa: garantire equilibrio economico e tecnico alla squadra di Maurizio Sarri.

Lazio e il caso Gila: l’Inter fa sul serio, il Milan resta alla finestra

Uno dei temi più discussi riguarda Mario Gila, difensore spagnolo cresciuto esponenzialmente nell’ultimo anno e ora al centro di diverse voci di mercato. Secondo Cardone, «Gila piace alle milanesi, ma quella che si è mossa con maggiore decisione è l’Inter». I contatti con il Milan esistono, ma difficilmente si concretizzeranno. La Lazio, dal canto suo, non ha intenzione di svendere il giocatore: l’offerta nerazzurra di circa 20 milioni di euro non convince Lotito, anche perché metà della cifra (circa 10 milioni) andrebbe al Real Madrid, che mantiene una percentuale sulla rivendita.

La Lazio, dunque, dovrà trovare un punto d’incontro tra l’esigenza di fare cassa e la necessità di non indebolire la rosa. Come spiega Cardone, l’obiettivo del club è «capitalizzare al massimo l’incasso e reinvestire su un profilo giovane, magari alla Prostgaard», con un investimento stimato tra i 5 e i 7 milioni di euro.

Patric e la nuova coppia difensiva della Lazio

In caso di partenza di Gila, la Lazio dovrà intervenire per rinforzare il reparto arretrato. Buone notizie arrivano però da Patric, che – come conferma Cardone – «si sta allenando bene, è tornato a pieno regime». Lo spagnolo, stimato da Sarri e recentemente rinnovato, potrebbe formare una nuova coppia con Romagnoli al centro della difesa. Tuttavia, il profilo tecnico di Patric è diverso da quello di Gila: meno fisico, ma più rapido e abile nella costruzione dal basso.

Lazio tra presente e futuro

Il mercato di gennaio sarà quindi decisivo per la Lazio, chiamata a bilanciare le esigenze economiche con la competitività in campionato e in Europa. Il club biancoceleste, tra l’interesse per Gila e la gestione dei rinnovi, dovrà dimostrare ancora una volta di saper coniugare sostenibilità e ambizione.