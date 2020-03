Lazio, Capua: «Vinceremo lo scudetto, l’ho detto anche a Lotito»

Il medico dello Sport, noto tifoso biancoceleste, ha ribadito la sua convinzione di raggiungere il primo posto

Il sogno della Lazio continua: la vittoria contro il Bologna ha portato i biancocelesti in testa alla classifica con 62 punti, accarezzando da più vicino l’idea Scudetto. C’è però chi ci credeva già da tempo: Pino Capua ha detto la sua ai microfoni di RadioSei. Ecco le sue parole:

«Io ho detto senza scaramanzia che la Lazio vincerà lo Scudetto. L’ho detto a novembre, lo ripeto in modo fiero. L’ho detto anche a Lotito, ma non vi dico cosa mi ha risposto. Non ho mai visto una squadra giocare così bene a calcio, con questi risultati devi vincere qualcosa. Ci sono tre o quattro giocatori che sono proprio di un livello superiore. Sono dell’idea che bisogna allontanare il più possibile l’Inter, nella sfida con la Juventus comunque tifo per un pareggio. Sono molto felice».