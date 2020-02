Lazio, Capua: «Infortunio Lulic? Mai vista una cosa del genere»

Lazio, il professore Pino Capua, ha commentato l’infortunio alla caviglia del capitano biancoceleste Senad Lulic

Il famoso medico dello sport, Pino Capua, in collegamento a Radiosei, si è espresso sul big match Juventus-Inter e sull’infortunio di Senad Lulic. Ecco le sue parole: «In riferimento alla gara della Juventus contro l’Inter, posto che la Lazio deve battere il Bologna, mi auguro che possano pareggiare. Spero si possano fermare entrambe le squadre e con il pareggio la squadra di Inzaghi prenderebbe punti ad entramabe. Certo che, nel caso in cui dovesse perdere l’Inter si andrebbe verso una corsa a due squadre».

«Il problema di Lulic? Una cosa del genere non mi è mai capitata. Difficilmente accade una reazione infettiva del genere. Nella mia casistica non c’è. Se è stata fatta bene la pulizia artroscopica la caviglia guarisce. Non sapevo che fosse stato costretto ad andare all’estero, non conoscendo la fattispecie non sono in grado di entrare nel particolare. Bisogna capire quale sia il motivo della sua decisione di andare all’estero. Tutto nasce dalle infiltrazioni, può accadere che ci sia un legame con l’infezione che ne consegue».