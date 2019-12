Lazio, Canigiani: «Valuteremo la riapertura della campagna abbonamenti. E sulla Supercoppa..»

Lazio, il responsabile del marketing Marco Canigiani ha parlato della campagna abbonamenti ai microfoni di Lazio Style Radio

Ancora qualche giorno di riposo per i calciatori e l’allenatore prima di tornare tutti a Formello per l’allenamento a porte aperte del 30 dicembre. Nel frattempo gli addetti ai lavori fanno bilanci e si proiettano verso l’anno nuovo: si valuta la riapertura della campagna abbonamenti e l’organizzazione di un tour per la Supercoppa Italiana. A questo proposito Marco Canigiani, responsabile marketing, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole:

«Stiamo effettuando delle verifiche e delle valutazioni in merito alla possibile riapertura della Campagna Abbonamenti: speriamo possa essere una novità dell’anno nuovo, siamo fiduciosi. Nella nuova formula di fidelizzazione potremmo inserire tutte le gare del girone di ritorno di campionato ed aggiungere, eventualmente, la gara con l’Hellas Verona valida per il recupero della diciassettesima giornata.»

E su un possibile tour della Supercoppa Italiana tra gli store ufficiali dice:

«Nel nuovo anno organizzeremo un tour della Supercoppa italiana nei Lazio Style 1900 Official Store evitando problemi di sovrapposizione con la possibile riapertura della Campagna Abbonamenti. Dovremo studiare i momenti migliori per effettuare questo tour. Per la celebrazione dei 120 anni del Club avevamo progettato un bellissimo piano legato alla gara con l’Hellas Verona programmata inizialmente per l’8 gennaio e poi posticipata al prossimo 5 febbraio per esigenze tecniche. Sono, invece, in vendita i tagliandi per il prossimo derby, ma ancora non abbiamo dei dati in merito a questa campagna.»